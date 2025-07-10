توضيح من "اليونيفيل" بشأن ما حصل في وادي جيلو

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قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل ان "عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها".ولفت تيننتي الى أن "هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة ، دعماً لتطبيق لقرار 1701".وأضاف ان "الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى"، مشيراً الى ان "القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع".وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: "وكما أوضحت والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرّك بشكل مستقل في لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين".وشدد تيننتي على أن "أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من تقديم المرتكبين إلى العدالة"، مؤكداً أن اليونيفيل "ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقاً لتكليف وطلب الحكومة اللبنانية".