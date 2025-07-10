مداهمات للجيش في بعلبك والشويفات والبترون.. وهذا ما تم ضبطه

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"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في بلدة دار الواسعة وحي الشراونة - ، وأوقفت المواطنين (ع.ا.) و(م.م.) و(ح.ش.)، لارتكابهم جرائم مختلفة منها: المشاركة في عملية خطف، ترويج المخدرات، تهريب أشخاص، إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وسلاحًا وذخائر حربية. صدر عن – البيان الآتي:"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في بلدة دار الواسعة وحي الشراونة - ، وأوقفت المواطنين (ع.ا.) و(م.م.) و(ح.ش.)، لارتكابهم جرائم مختلفة منها: المشاركة في عملية خطف، ترويج المخدرات، تهريب أشخاص، إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وسلاحًا وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في – عاليه، وأوقفت المواطن (ي.ع.) لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار. وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

كذلك أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز – 20 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".



