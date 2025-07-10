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لبنان

مداهمات للجيش في بعلبك والشويفات والبترون.. وهذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
10-07-2025 | 05:10
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 صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة دار الواسعة وحي الشراونة - بعلبك، وأوقفت المواطنين (ع.ا.) و(م.م.) و(ح.ش.)، لارتكابهم جرائم مختلفة منها: المشاركة في عملية خطف، ترويج المخدرات، تهريب أشخاص، إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وسلاحًا وذخائر حربية.
 
كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الشويفات – عاليه، وأوقفت المواطن (ي.ع.) لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار. وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
 
كذلك أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز المدفونالبترون 20 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
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