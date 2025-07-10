Advertisement

لبنان

نقابة موظفي الخليوي ترفض التهديد وتلوّح بالتحرك أمام وزارة الاتصالات

Lebanon 24
10-07-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1389390-638877473475849104.png
Doc-P-1389390-638877473475849104.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت نقابة موظفي الخليوي في بيان عن استغرابها من لجوء بعض الجهات إلى أسلوب التهديد في مواجهة المطالب المحقة للموظفين، بعد تمنّعها عن الاستجابة لهذه الحقوق، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة الثامنة وما يليها، وللقوانين والمواثيق الدولية المعتمدة.
Advertisement

وأضافت النقابة: "نُذكّر بأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، والمنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العمل، تؤكد على استقلالية العمل النقابي وحصانته، وذلك انسجامًا مع المادة 50 من قانون العمل اللبناني التي تحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الموظف لأسباب تتعلق بنشاطه النقابي".

وشددت على أن أي محاولة للضغط أو التهديد أو اتخاذ إجراء تعسفي بحق أي موظف، ستُواجَه بتحرك فوري ومباشر أمام وزارة الاتصالات، إلى جانب تجميد كل أشكال التواصل والتفاوض، حتى يتم التراجع الكامل عن هذه الإجراءات وإلغاؤها رسميًا.
مواضيع ذات صلة
اجتماع لنقابة موظفي الخليوي: متمسكون بتحصيل كافة الحقوق
lebanon 24
10/07/2025 15:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة في قطاع الخلوي.. النقابة ترفض لغة الصرف وتلوّح بالتحرك
lebanon 24
10/07/2025 15:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي..وهذه تفاصيله
lebanon 24
10/07/2025 15:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع موظفي الإدارة العامة يلوّح بالتصعيد احتجاجًا على الأوضاع
lebanon 24
10/07/2025 15:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2025-07-10
07:58 | 2025-07-10
07:41 | 2025-07-10
07:37 | 2025-07-10
07:35 | 2025-07-10
07:33 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24