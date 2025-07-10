رئيس بلدية بر الياس: الحريق في المكبّ مفتعل وسنلاحق المرتكبين حتى النهاية

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أكّد رئيس بلدية برالياس الدكتور في بيان، أنّ البلدية ومنذ اللحظة الأولى لتسلمها مهامها، قامت بإقفال المكب العشوائي للنفايات في البلدة، وبدأت بنقل النفايات بشكل منتظم إلى مطمر .وأشار الميس إلى أنّ بعض المتضررين من هذا القرار عمدوا قبل يومين إلى افتعال حريق داخل المكب، واصفًا ما حدث بـ"جريمة بحق البيئة وكل أبناء ".وأوضح أنّ البلدية سارعت إلى تقديم دعوى ضد مجهول عبر محاميها، مطالبًا القوى الأمنية والقضائية بالتحرك العاجل لكشف الفاعلين ومحاسبتهم، مؤكدًا أن البلدية "لن تتراجع عن هذه الشكوى حتى تحقيق العدالة".وأضاف: "هذا الحريق لم يكن مجرد عمل تخريبي فقط، بل كلّف البلدية أموالاً وجهوداً كبيرة، حيث عملت فرقنا طوال ساعات على إخماده. ومن غير المقبول أن تمر هذه الجريمة من دون محاسبة."