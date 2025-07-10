وزيرة الرياضة تمثّل لبنان في افتتاح "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"

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مثّلت وزيرة الشباب والرياضة ، الدكتورة نورا بايراقداريان، في حفل افتتاح فعاليات "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"، التي تُعد امتدادًا للمبادرة السنوية التي تُشرف عليها ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب منذ انطلاقها في عام 2015، وكانت قد استضافت نسختها في عام 2023.جاء حفل الافتتاح برعاية وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، ممثلاً عن ولي عهد الهاشمية، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وتخلله تدشين "الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن".وشهد الحفل حضوراً واسعاً ضمّ وزراء الشباب والرياضة من عدد من ، ووزراء أردنيين، وممثلين عن جامعة الدول العربية، إلى جانب حشد من الشخصيات الشبابية والرياضية ووفود شبابية عربية. وألقى كلمات خلال الحفل كلّ من الوزير الشديفات باسم ولي الأردني، ومندوب لجامعة الدول العربية السفير الحسين الهنداوي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.