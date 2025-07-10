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لبنان

وزيرة الرياضة تمثّل لبنان في افتتاح "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:22
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مثّلت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، الدكتورة نورا بايراقداريان، لبنان في حفل افتتاح فعاليات "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"، التي تُعد امتدادًا للمبادرة السنوية التي تُشرف عليها جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب منذ انطلاقها في عام 2015، وكانت بيروت قد استضافت نسختها في عام 2023.
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جاء حفل الافتتاح برعاية وزير الشباب الأردني المهندس يزن الشديفات، ممثلاً عن ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وتخلله تدشين "الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن".

وشهد الحفل حضوراً واسعاً ضمّ وزراء الشباب والرياضة من عدد من الدول العربية، ووزراء أردنيين، وممثلين عن جامعة الدول العربية، إلى جانب حشد من الشخصيات الشبابية والرياضية ووفود شبابية عربية. وألقى كلمات خلال الحفل كلّ من الوزير الشديفات باسم ولي العهد الأردني، ومندوب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير الحسين الهنداوي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.
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