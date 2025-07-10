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لبنان

هاشم: خلاص لبنان وتحصينه هو في وحدة الموقف الداخلي

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:30
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب قاسم هاشم، الذي شدد عقب اللقاء على أن "الاجتماع في هذه الدار ليس عابرًا، بل هو محطة دائمة للتشاور والتأكيد على ما يجمع اللبنانيين، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".
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وأكد هاشم أن "دار الفتوى لطالما كانت منبرًا لوحدة الموقف الوطني، ومرجعية جامعة في مواجهة الأزمات، وحافظة لوحدة لبنان"، مشيرًا إلى أن اللقاء مع المفتي دريان تناول مختلف القضايا الوطنية والملفات التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف: "في ظل التحديات الراهنة، لا سبيل لحماية لبنان وتحصينه سوى بوحدة الموقف الداخلي وتكاتف اللبنانيين، والبحث الدائم عمّا يوحّد لا ما يفرّق، من أجل خلاص الوطن وصون مصلحة جميع أبنائه".
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