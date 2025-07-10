هاشم: خلاص لبنان وتحصينه هو في وحدة الموقف الداخلي

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استقبل مفتي الشيخ ، الذي شدد عقب اللقاء على أن "الاجتماع في هذه الدار ليس عابرًا، بل هو محطة دائمة للتشاور والتأكيد على ما يجمع اللبنانيين، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".وأكد هاشم أن "دار الفتوى لطالما كانت منبرًا لوحدة الموقف الوطني، ومرجعية جامعة في مواجهة الأزمات، وحافظة لوحدة "، مشيرًا إلى أن اللقاء مع المفتي تناول مختلف الوطنية والملفات التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة.وأضاف: "في ظل التحديات الراهنة، لا سبيل لحماية لبنان وتحصينه سوى بوحدة الموقف الداخلي وتكاتف اللبنانيين، والبحث الدائم عمّا يوحّد لا ما يفرّق، من أجل خلاص الوطن وصون مصلحة جميع أبنائه".