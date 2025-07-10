وزيرا العمل والصحة يبحثان مع كركي تفعيل التنسيق ودعم المستشفيات الحكومية

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عُقد في العمل اجتماع تنسيقي ضمّ وزارتي العمل والصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور الدكتور ركان ، للضمان الدكتور ، المدير العام لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، وعدد من المعنيين بالشأنين الصحي والطبي في الصندوق.وتم خلال الاجتماع البحث في آلية تنسيق الجهود بين والضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز العمل المشترك، لا سيما لجهة إعادة النظر بجداول الأعمال الطبية، وضمان استفادة المضمونين ومن يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة من المستلزمات الطبية الضرورية.كما تناول المجتمعون واقع ، مؤكدين ضرورة تفعيل دورها وتحسين أدائها، وتم التطرق إلى السبل الكفيلة بحل الإشكالات القائمة بينها وبين ، خصوصًا ما يتعلق بتسديد الاشتراكات والموجبات المالية المستحقة، وضرورة إيفاء الضمان حقوقه كاملة.ويأتي هذا اللقاء في إطار الدفع نحو تطوير العمل المؤسساتي وتحقيق التكامل بين الضامنة، بما ينعكس إيجابًا على واقع والاجتماعية في البلاد.