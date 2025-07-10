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لبنان

وزيرا العمل والصحة يبحثان مع كركي تفعيل التنسيق ودعم المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:35
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عُقد صباح اليوم في مكتب وزير العمل الدكتور محمد حيدر اجتماع تنسيقي ضمّ وزارتي العمل والصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي، المدير العام لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، وعدد من المعنيين بالشأنين الصحي والطبي في الصندوق.
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وتم خلال الاجتماع البحث في آلية تنسيق الجهود بين وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز العمل المشترك، لا سيما لجهة إعادة النظر بجداول الأعمال الطبية، وضمان استفادة المضمونين ومن يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة من المستلزمات الطبية الضرورية.

كما تناول المجتمعون واقع المستشفيات الحكومية، مؤكدين ضرورة تفعيل دورها وتحسين أدائها، وتم التطرق إلى السبل الكفيلة بحل الإشكالات القائمة بينها وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصًا ما يتعلق بتسديد الاشتراكات والموجبات المالية المستحقة، وضرورة إيفاء الضمان حقوقه كاملة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدفع نحو تطوير العمل المؤسساتي وتحقيق التكامل بين الجهات الرسمية الضامنة، بما ينعكس إيجابًا على واقع الخدمات الصحية والاجتماعية في البلاد.
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