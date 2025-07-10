عون التقى أزعور في بعبدا وبحث مع ماغرو زيارة برّاك

استقبل الرئيس مدير في ، الوزير السابق .

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وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة، ولا سيما الاقتصادية منها في والمنطقة، إضافةً إلى التطورات الأخيرة.

كما عرض عون في لقاء آخر، مع في ، السيّد ، الأوضاع في لبنان والمنطقة، والتطورات الأخيرة، ولا سيّما زيارة الموفد الأميركي السيّد توم براك والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين.