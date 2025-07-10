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لبنان

عون التقى أزعور في بعبدا وبحث مع ماغرو زيارة برّاك

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:39
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وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة، ولا سيما الاقتصادية منها في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى التطورات الأخيرة.
 
كما عرض عون في لقاء آخر، مع السفير الفرنسي في بيروت، السيّد هيرفيه ماغرو، الأوضاع في لبنان والمنطقة، والتطورات الأخيرة، ولا سيّما زيارة الموفد الأميركي السيّد توم براك والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين.
 
 
 
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