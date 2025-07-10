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لبنان

في أبي سمراء.. مداهمة شقة تُستخدم كمصنع غير مرخّص لإنتاج أدوية تجميلية

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:58
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قامت فرق الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، بمؤازرة شرطة بلدية طرابلس ومخابرات الجيش، بمداهمة شقة في منطقة أبي سمراء - مفرق بارود تُستخدم كمصنع غير مرخّص لإنتاج الماسكات، مستحضرات التجميل، والأدوية التجميلية.
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كما طالت المداهمة مركزاً تابعًا للمصنع يعمل في مجال التجميل، حيث تبيّن أنه لا يحوز التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

تمّت مصادرة كميات كبيرة من المواد والأدوية والمستحضرات، فيما يجري التحقيق مع المعنيين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وخلال العملية تبيّن وجود مخالفة بناء على سطح المبنى نفسه حيث تم تسطير محضر ضبط بحق المخالف من قبل الجهات المختصة
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