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لبنان

بدعم دولي.. مياه لبنان الجنوبي تبدأ تأهيل محطة صف الهوا في بنت جبيل

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:59
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنه في إطار خطتها لدعم الأهالي في جنوب لبنان وتحسين جودة خدمات المياه وضمان استقرارهم في مناطقهم، بدأت المؤسسة، رغم الظروف الأمنية الراهنة، تأهيل محطة صف الهوا في بنت جبيل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
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وأوضح البيان أن المشروع يشمل ربط المحطة بخزان كبير تبلغ سعته 2000 متر مكعب، تم إنشاؤه سابقًا على بعد 70 مترًا من الخزان الرئيسي الذي تبلغ سعته 500 متر مكعب، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين تغذية المياه للمناطق المستفيدة.

وأشار البيان إلى أن الخزان الرئيسي تعرّض لاعتداء إسرائيلي أدى إلى تدمير المحطة بشكل كبير وأثر على عمل المضخات، لذلك تعمل المؤسسة على تأهيل المضخات ولوحات التحكم لتركيبها وربطها بالخزان الأكبر. كما تم إنشاء غرفة تحكم جديدة مجهزة بلوحات تحكم ومضخات حديثة، يتم الاستفادة منها حسب الحاجة لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل.
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