أبي رميا حيّا تقرير الجمعية الوطنية الفرنسية الداعم لسيادة لبنان

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كتب النائب عبر منصة "إكس" :" كل التحية للجنة النيابية في التي زارت منذ شهر والتي أصدرت تقريراً، أمس، عن الوضع في لبنان وشدّدت على اهمية احترام السيادة ووقف الاعتداءات موازاة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى الإصلاحات المنتظرة على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية".كما حيّا "موضوعية ومهنية هذا التقرير العادل والصادق الذي لخّصه زميلي رئيس النائب لو غال في مؤتمر صحافي بحضور الصديق برونو ".