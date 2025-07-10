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لبنان

أبي رميا حيّا تقرير الجمعية الوطنية الفرنسية الداعم لسيادة لبنان

Lebanon 24
10-07-2025 | 07:03
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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس" :" كل التحية للجنة الشؤون الخارجية النيابية في الجمعية الوطنية الفرنسية التي زارت لبنان منذ شهر والتي أصدرت تقريراً، أمس، عن الوضع في لبنان وشدّدت على اهمية احترام السيادة اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية موازاة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى الإصلاحات المنتظرة على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
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 كما حيّا أبي رميا "موضوعية ومهنية هذا التقرير العادل والصادق الذي لخّصه زميلي رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب أرنو لو غال في مؤتمر صحافي بحضور الصديق رئيس لجنة الشؤون الخارجية برونو فوكس".
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