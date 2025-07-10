حديقة البطاركة في الديمان تطلق برنامج أنشطتها لصيف 2025 برعاية البطريرك الراعي

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أذاعت رابطة قنوبين للرسالة والتراث وجماعة دير مار إسطفان للراهبات الأنطونيات برنامج أنشطة "حديقة البطاركة" لصيف 2025، والتي تُقام برعاية وحضور صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال ، وتشمل سلسلة من الثقافية والروحية والفنية الممتدة على أشهر الصيف.الساعة 7 مساءً:إزاحة الستارة عن منحوتة "بطريرك الحياة في قنوبين"، تكريمًا للبطريرك ، من تصميم المهندس داني الحاج وتنفيذ النحّات نصري طوق (فكرة عرب، تقدمة القنصل وديع فارس).إزاحة الستارة عن تمثال سيدة لورد (تقدمة المحامي طوني جان السيد، تنفيذ نصري طوق).إزاحة الستارة عن منحوتة "بطاركة إهدن الستة" (تقدمة جوزف وسوزان الحلبي الاهدني).الساعة 7:45 مساءً: جولة تفقدية لدير مار إسطفان للراهبات الأنطونيات.الساعة 4:00 بعد الظهر:تقديم الجزء الثالث من الزيارات الرعائية الخارجية للبطريركعرض كتاب: "الوادي المقدس بضفتيه: حلقة اللقاء بين قنوبين والفيحاء"، وهو نتاج بحث أعدته رابطة قنوبين ومجموعة باحثين، ضمن مساهمتها في إعلان عاصمة ثقافية للعالم العربي.وتتضمن المشاركة الثقافية كتابًا وفيلمًا وثائقيًا عن تراث مدينة طرابلس وإسهامات أعلامها والمسلمين، إضافة إلى رسيتال ديني وطني، كان مقررًا تقديمه في طرابلس، لكن ظروف الحرب حالت دون ذلك.الكتاب: أعده فريق من الباحثين بإشراف د. جان نخول.الفيلم الوثائقي: نص جورج عرب، تصوير وإخراج ميلاد طوق.الدعم: النائب وليام طوق، الأستاذ أحمد هاشمية، المهندسان أنطوان أزعور ومروان الحايك.الطباعة: مؤسسة شاعر الفيحاء د. سابا زريق الثقافية.كما سيتم تقديم إصدارات أخرى منها:"أملاك البطريركية المارونية" (تحقيق الأباتي أنطوان ضو، بالتعاون مع الرهبانية الأنطونية)."الخوري حنا ، جرس قنوبين" (تحقيق جورج عرب، بدعم حسيب الخوري حنا لحود)."حسابات دير سيدة قنوبين في عهد البطريرك اسطفان الدويهي" (تحقيق الأباتي أنطوان ضو، بدعم من جوزف وسوزان الحلبي).وسيتم منح تقديرات قنوبين لصيف 2025 لكل من:د. سابا زريق، جوزف الحلبي الاهدني. وتتخلل اللقاء كلمات لكل من: نوفل الشدراوي، رئيس رابطة قنوبين، رانيا زهرة وجورج عرب لعرض الإصدارات الإعلامية، مداخلة للشيخ د. مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق، والكلمة الختامية للبطريرك الراعي.الساعة 5:00 مساءً:تدشين مركز الاستقبال الجديد المجهز سمعيًّا وبصريًّا (تقدمة نوفل الشدراوي، تنفيذ zakee house بإشراف إيلي غصن).تبريك واحات "زنابق حقل أعلام الوادي المقدس" لتكريم شخصيات بارزة (تقدمة النائب وليام طوق وأصدقاء المكرَّمين).تبريك واحة وزراء الثقافة العرب (فكرة الوزير محمد وسام المرتضى، تنفيذ الرابطة، تقدمة أنطوان أزعور).افتتاح "درب سيدة لورد" المجهزة بمحطات للصلاة والتأمل (تقدمة المحامي طوني جان السيد).السبت 12 تموز: خلوة تأسيسية للقاء الأبحاث والتخطيط – بيت الذاكرة والأعلام.السبت 19 تموز: الترويقة الخيرية السنوية لكاريتاس الجبة بشري.السبت 19 آب: ندوة إطلاق ديوان "ملح الدفا" للشاعر طوني طراد – مسرح الوادي المقدس.4 إلى 23 آب: مخيم أطفال الوادي المقدس.كما تستمر خدمة المسنين كل أربعاء في بيت داود، إلى جانب زيارات حج ديني، واستضافة باحثين لبنانيين وأجانب، وإحياء حفلات زجل وفن لبناني شعبي.