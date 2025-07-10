خبر إيجابي.. إليكم ما كُشف عن حركة المطار

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أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، ، في حديث لـmtv، أن حركة سجّلت تحسنًا ملحوظًا مع بداية شهر ، حيث عاد النشاط إلى طبيعته بمعدل نحو 103 رحلات يوميًا.وأشار عبود إلى أن أسعار التذاكر تشهد ارتفاعًا عامًا في شركات الطيران كافة خلال موسم الذروة، ما ينعكس سلبًا على القطاع السياحي، لافتًا إلى أن الكلفة التشغيلية لشركات الطيران "ارتفعت أضعافًا مقارنةً بالسنوات السابقة".وشدد على أن خفض أسعار تذاكر السفر يجب أن يكون مشروعًا تتبناه .