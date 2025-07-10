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لبنان

قائد الجيش استقبل سكاف ومفتي عكار ووفدًا قطريًا

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:03
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 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب غسان سكاف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا مع وفد مرافق، وتم التداول في شؤون مختلفة.
 
والتقى قائد الجيش المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الدعم المقدم للجيش، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المؤسسة العسكرية.

وقد عبّر العماد هيكل عن تقديره للمبادرات القطرية المتواصلة لدعم الجيش، مؤكدًا أن هذه المساعدات تندرج في إطار التزام دولة قطر بعلاقات الأخوّة التي تربط البلدين، وحرصها على المساهمة في دعم أمن لبنان واستقراره خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
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