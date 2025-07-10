قائد الجيش استقبل سكاف ومفتي عكار ووفدًا قطريًا

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كما استقبل مفتي الشيخ زيد محمد بكار زكريا مع وفد مرافق، وتم التداول في شؤون مختلفة. استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب غسان سكاف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل مفتي الشيخ زيد محمد بكار زكريا مع وفد مرافق، وتم التداول في شؤون مختلفة.

والتقى قائد الجيش لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، بحضور قطر في الشيخ بن .



وتناول اللقاء سبل تعزيز الدعم المقدم للجيش، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه .



وقد عبّر العماد هيكل عن تقديره للمبادرات المتواصلة لدعم الجيش، مؤكدًا أن هذه المساعدات تندرج في إطار بعلاقات الأخوّة التي تربط البلدين، وحرصها على المساهمة في دعم أمن لبنان واستقراره خلال هذه المرحلة الاستثنائية.