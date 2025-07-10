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لبنان

منظمة التحرير الفلسطينية تنهي مهام ملازم في مخيم برج البراجنة.. والسبب؟ (صور)

Lebanon 24
10-07-2025 | 07:58
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أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية قراراً يقضي بإنهاء مهام الملازمين المتمردين في مخيم برج البراجنة.
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ووفق معلومات "لبنان 24"، جاء هذا القرار على خلفية وقفة نفذها الملازم في بيروت ضد قرارات اللجنة الامنية، وبناء وعلى قضايا فساد وخلل تنظيمي وعسكري.
 
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