منظمة التحرير الفلسطينية تنهي مهام ملازم في مخيم برج البراجنة.. والسبب؟ (صور)

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أصدرت قراراً يقضي بإنهاء مهام الملازمين المتمردين في .ووفق معلومات " "، جاء هذا القرار على خلفية وقفة نفذها الملازم في ضد قرارات اللجنة الامنية، وبناء وعلى قضايا فساد وخلل تنظيمي وعسكري.