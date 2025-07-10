29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الدفاع بحث والنائب عبود في الأوضاع
Lebanon 24
10-07-2025
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
في مكتبه في اليرزة اليوم
النائب جميل
عبود، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى بعض
القضايا
الإنمائية المرتبطة بمحافظة
الشمال
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع بحث مع نواب ودبلوماسيين الأوضاع الأمنية ودور الجيش
Lebanon 24
وزير الدفاع بحث مع نواب ودبلوماسيين الأوضاع الأمنية ودور الجيش
10/07/2025 18:02:57
10/07/2025 18:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كريمة بحث والنائب عبود في هموم طرابلس
Lebanon 24
كريمة بحث والنائب عبود في هموم طرابلس
10/07/2025 18:02:57
10/07/2025 18:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية بحث الأوضاع العامة مع النائب أبو الحسن
Lebanon 24
وزير الداخلية بحث الأوضاع العامة مع النائب أبو الحسن
10/07/2025 18:02:57
10/07/2025 18:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع 4 نواب وزوار في الاوضاع العامة وشؤونا انمائية
Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع 4 نواب وزوار في الاوضاع العامة وشؤونا انمائية
10/07/2025 18:02:57
10/07/2025 18:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"فلسطينيو لبنان" يتأهبون.. ماذا ينتظر المخيمات؟
Lebanon 24
"فلسطينيو لبنان" يتأهبون.. ماذا ينتظر المخيمات؟
11:00 | 2025-07-10
10/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل مفتي طرابلس.. وأوضاع الشمال في صلب النقاش
Lebanon 24
سلام استقبل مفتي طرابلس.. وأوضاع الشمال في صلب النقاش
10:54 | 2025-07-10
10/07/2025 10:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم استنكرت الاعتداءات على اليونيفيل
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم استنكرت الاعتداءات على اليونيفيل
10:45 | 2025-07-10
10/07/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرح استقبل وفودًا نيابية وبلدية
Lebanon 24
فرح استقبل وفودًا نيابية وبلدية
10:36 | 2025-07-10
10/07/2025 10:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"حقوق العمال خط أحمر".. نقابة أوجيرو تعلن تضامنها الكامل مع موظفي قطاع الخليوي
Lebanon 24
"حقوق العمال خط أحمر".. نقابة أوجيرو تعلن تضامنها الكامل مع موظفي قطاع الخليوي
10:33 | 2025-07-10
10/07/2025 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
14:17 | 2025-07-09
09/07/2025 02:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
23:28 | 2025-07-09
09/07/2025 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
15:10 | 2025-07-09
09/07/2025 03:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيام حزب الله معدودة".. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
"أيام حزب الله معدودة".. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:27 | 2025-07-09
09/07/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"خنادق سرية" لجثث في دولة قرب لبنان.. تقرير يعلن المفاجآت!
Lebanon 24
"خنادق سرية" لجثث في دولة قرب لبنان.. تقرير يعلن المفاجآت!
12:00 | 2025-07-09
09/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2025-07-10
"فلسطينيو لبنان" يتأهبون.. ماذا ينتظر المخيمات؟
10:54 | 2025-07-10
سلام استقبل مفتي طرابلس.. وأوضاع الشمال في صلب النقاش
10:45 | 2025-07-10
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم استنكرت الاعتداءات على اليونيفيل
10:36 | 2025-07-10
فرح استقبل وفودًا نيابية وبلدية
10:33 | 2025-07-10
"حقوق العمال خط أحمر".. نقابة أوجيرو تعلن تضامنها الكامل مع موظفي قطاع الخليوي
10:30 | 2025-07-10
كيف سيتعامل "حزب الله" مع المرحلة المقبلة؟
فيديو
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
10/07/2025 18:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
10/07/2025 18:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
10/07/2025 18:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24