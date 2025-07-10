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لبنان

وزير الدفاع بحث والنائب عبود في الأوضاع

Lebanon 24
10-07-2025 | 08:50
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 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائب جميل عبود، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى بعض القضايا الإنمائية المرتبطة بمحافظة الشمال.
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