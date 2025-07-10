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لبنان

عون: نسعى لإعادة إطلاق التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية

Lebanon 24
10-07-2025 | 09:27
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أكد الرئيس جوزاف عون أنه يقوم بالاتصالات اللازمة لإعادة تفعيل عملية التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية، مشددًا خلال لقائه وفدًا من نقابة المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية.
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كما استعرض عون خلال استقباله السفير البابوي في لبنان، باولو بورجيا، تطورات الأوضاع في البلاد، وبحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والكرسي الرسولي.
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