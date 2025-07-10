عون: نسعى لإعادة إطلاق التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية

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أكد الرئيس أنه يقوم بالاتصالات اللازمة لإعادة تفعيل عملية التنقيب عن في الحقول ، مشددًا خلال لقائه وفدًا من نقابة المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية.كما استعرض عون خلال استقباله في ، ، تطورات الأوضاع في البلاد، وبحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والكرسي الرسولي.