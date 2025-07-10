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لبنان

بالصور: هذا ما ضُبط في بعلبك والعين والحدت

Lebanon 24
10-07-2025 | 09:38
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في إطار جهود إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" لضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها عمليات دهم في مناطق بعلبك والعين والحدت صادر بنتيجتها كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر الالكترونية المهرّبة والتنباك العجمي.
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وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
 
 
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