بالصور: هذا ما ضُبط في بعلبك والعين والحدت

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في إطار جهود إدارة حصر التبغ والتنباك " " لضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها عمليات دهم في مناطق والعين والحدت صادر بنتيجتها كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر الالكترونية المهرّبة والتنباك .وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.