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لبنان

عون التقى سلام في بعبدا... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:25
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عرض رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك.
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كما تمّ البحث في كافة بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً في قصر بعبدا.
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