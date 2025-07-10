عون التقى سلام في بعبدا... وهذا ما تمّ بحثه

Advertisement

عرض رئيس الجمهوريّة مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى واللقاءات التي أجراها هناك.كما تمّ البحث في كافة بنود جدول أعمال جلسة التي ستُعقد غداً في .