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لبنان

جابر يصدر مذكرة إدارية لإجراء تشكيلات في عدد من أمانات السجل العقاري

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:16
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أصدر وزير المالية ياسين جابر اليوم مذكرة إدارية حملت الرقم 2283/ ص تاريخ 10 تموز 2025 تقضي بإجراء تشكيلات ومناقلات طالت عدداً من أمانات السجل العقاري في عدد من المناطق اللبنانية، على أن يبدأ العمل بها فور تبلغها.
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وتأتي هذه المذكرة في سياق المداورة لتفعيل الآداء الوظيفي، وتستكمل بزيادة عدد أمانات السجل العقاري في أكثر من منطقة ورفع عديد العاملين فيها.

وكان جابر أصدر عدداً من المذكرات فور تسلمه الوزارة تضمنت وضع آليات عمل واجراءات تحديثية تطويرية تخدم الغاية المتوخاة في تحسين سير عمل المديرية.

وكانت لجابر اليوم سلسلة اجتماعات بدأها بمناقشة عدد من المشاريع التي ينفذها مجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية في اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة ضم إليه، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني والأعضاء ووفد البنك الاسلامي برئاسة نور الدين مبروك وذلك بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارين كلودين كركي وزينة قاسم وقد جدّد الوفد استعداده لتمويل مشاريع تنموية جديدة من ابرزها المرتبطة بالطاقة والبنى التحتية.

كما عقد الوزير جابر اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران بحث معه في ملفات على صلة بوزارة المالية والديوان.

واستقبل أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري.
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