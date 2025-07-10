جابر يصدر مذكرة إدارية لإجراء تشكيلات في عدد من أمانات السجل العقاري

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أصدر اليوم مذكرة إدارية حملت الرقم 2283/ ص تاريخ 10 2025 تقضي بإجراء تشكيلات ومناقلات طالت عدداً من أمانات السجل العقاري في عدد من المناطق ، على أن يبدأ العمل بها فور تبلغها.وتأتي هذه المذكرة في سياق المداورة لتفعيل الآداء الوظيفي، وتستكمل بزيادة عدد أمانات السجل العقاري في أكثر من منطقة ورفع عديد العاملين فيها.وكان جابر أصدر عدداً من المذكرات فور تسلمه الوزارة تضمنت وضع آليات عمل واجراءات تحديثية تطويرية تخدم الغاية المتوخاة في تحسين سير عمل المديرية.وكانت لجابر اليوم سلسلة اجتماعات بدأها بمناقشة عدد من المشاريع التي ينفذها مجلس الانماء والاعمار والبنك للتنمية في اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة ضم إليه، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني والأعضاء ووفد البنك الاسلامي برئاسة مبروك وذلك بحضور مدير المالية العام معراوي والمستشارين كلودين كركي وزينة وقد جدّد الوفد استعداده لتمويل مشاريع تنموية جديدة من ابرزها المرتبطة بالطاقة والبنى التحتية.كما عقد الوزير جابر اجتماعاً مع رئيس محمد بدران بحث معه في ملفات على صلة بوزارة المالية والديوان.واستقبل أمين عام .