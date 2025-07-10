وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية كرّما رفلة دبانة تقديراً لمسيرته المعطاءة

أقامت وزارة الزراعة
واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
احتفالاً كبيراً لتكريم رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف رفلة دبانة، بحضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك
يوسف العبسي، وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
، نواب وفاعليات اقتصادية واجتماعية ونقابية ودينية. جاء التكريم تقديراً لمسيرة دبانة الحافلة بالعطاء والتزامه العميق بقطاع الزراعة، الذي اعتبره ركناً أساسياً لصمود لبنان ورافعة للاقتصاد والمجتمع، إضافة إلى جهوده لتحديث الزراعة وتطويرها ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع التصدير.
وأشار شقير
في كلمته إلى العلاقة الطويلة مع دبانة، واصفاً إياه بالرجل المثابر والمحترف صاحب الأخلاق الرفيعة، الذي كان صوت المزارعين وضمير الأرض، وساهم في تطوير القطاع الزراعي رغم الأزمات التي يمر بها لبنان. كذلك أشاد ميشال عقل وأرمان فارس بالمسيرة المهنية والإجتماعية لدبانة.
من جهته
، أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود
على أهمية التعاون بين الوزارة والهيئات الاقتصادية، مشيداً بجهود دبانة في دعم المزارعين وتأمين المستلزمات الزراعية، ومشاركته الفاعلة في تعزيز التصدير والمبادرات التي أطلقها بعد انفجار 4 آب.
بدوره، شدد البطريرك يوسف العبسي على القيم المسيحية
والوطنية التي جسدها دبانة في حياته، معتبرًا عمله في الزراعة رسالة إيمان وعطاء، ومشيداً بمساهماته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
أما وزير الزراعة نزار هاني، فقد وصف دبانة بأنه رمز للعطاء والإيمان، مؤسس مجموعة دبانة-صيقلي التي طورت القطاع الزراعي محلياً وإقليمياً، وأكد أن التكريم هو تعبير عن تقدير للرجال والنساء الذين آمنوا بالزراعة وخدموها بوفاء.
وأعرب دبانة عن امتنانه لهذا التكريم الذي اعتبره دعماً للاستمرار في العطاء، شاكراً عائلته وزملاءه وأصدقائه الذين رافقوه طوال مسيرته، ومؤكداً أن القيمة الحقيقية للعمل تكمن في الأثر والإنجاز.
واختتم الحفل بتقديم درعين تكريميين من اتحاد الغرف اللبنانية
ووزارة الزراعة إلى رفلة دبانة، وتقديم كتاب لغرفة بيروت
وجبل لبنان إلى البطريرك العبسي، تلاه حفل غداء على شرف المحتفى به.