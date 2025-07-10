"حقوق العمال خط أحمر".. نقابة أوجيرو تعلن تضامنها الكامل مع موظفي قطاع الخليوي

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وموظفي هيئة " "، تضامنها "المطلق والكامل مع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في تحركاتها المستمرة والهادفة الى الدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفين".وأكدت في بيان "الأهمية القصوى للحفاظ على حقوق جميع العاملين في قطاع الاتصالات اللبناني، وضمان استمرارية عملهم دون أي مساس بمواقعهم الوظيفية أو مكتسباتهم المشروعة. فجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي يواجهون، بطريقة أو بأخرى، تحديات تتطلب منهم كفاحا مستمرا للحفاظ على حقوقهم، الأمر الذي يستدعي من الجميع التكاتف والالتفاف حول ضرورة حماية القطاع برمته من خلال صون حقوق وثبات موظفيه الذين هم عماد استمراريته ونجاحه."وجددت نقابة "أوجيرو" تشديدها على "مبدأ حرية العمل النقابي"، مذكرة بما جاء في " رقم 98، التي تكفل الاستقلالية والحصانة النقابية كحق أساسي. هذا ينسجم تماما مع نص المادة 50 من ، التي تحظر بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء تعسفي أو تهديدي بحق أي موظف لأسباب نقابية أو ممارسته لحقوقه النقابية".ودعت "كافة المعنيين والجهات الرسمية في الدولة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع الحيوي وعامليه، فالاستقرار الاجتماعي والوظيفي للموظفين هو أساس أي عملية إصلاح أو تطوير"، مؤكدة جهوزيتها "التامة للتعاون البناء".