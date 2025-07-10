الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم استنكرت الاعتداءات على اليونيفيل

Advertisement

أعربت في العالم عن استنكارها الشديد للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في ، والتي طالت عناصرها ومعدّاتها في أكثر من منطقة خلال الأسابيع الأخيرة.إن هذه الاعتداءات تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيّما القرار 1701 الصادر عن ، كما تُعرّض أمن واستقرار المنطقة للخطر، وتُضعف من قدرة على دعم سيادة وحماية حدودها.وإذ تؤكد الثقافية في العالم تضامنها الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية، فإنه تدعو الدولة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية عناصر اليونيفيل وتأمين حرية تحركهم وفقاً لما نصّت عليه الاتفاقات الثنائية والقانون الدولي.كما تطلب من دول المشاركة في عمليات حفظ السلام دعم هذه القوات عبر الوسائل السياسية والديبلوماسية والعسكرية اللازمة لحمايتها، وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم وإعطاء تفويضاً صريحاً للدفاع عن النفس، بما يضمن تنفيذ القرار 1701 وحماية الأمن والاستقرار في جنوب .إن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وهي تمثل طاقات الانتشار اللبناني في أكثر من أربعين بلداً، تؤمن بأن استقرار لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تطبيق كافة، وبالأخص حصر السلاح بيد والقوى الأمنية الشرعية، واحترام دور في حفظ السلام.