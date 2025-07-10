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لبنان

تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:00
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 حذرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، "المواطنين من خطورة التطبيقات Applications المشبوهة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسؤولة، كونها تستغل من العدو الإسرائيلي بشكل سري للتواصل معهم واستدراجهم إلى العمالة".
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ولفتت إلى أن "التواصل مع العدو من خلال هذه التطبيقات يعرضهم للملاحقة القانونية بموجب المادتين ٢٧٨ و٢٨٥ من قانون العقوبات: جريمتا إجراء الاتصال مع العدو وإقامة صلات غير مشروعة معه".

وشددت قيادة الجيش على "أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي تجاه مخططات العدو الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته ضد بلدنا واستهدافه المواطنين في مختلف المناطق، ويسعى بمختلف الوسائل إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره".
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