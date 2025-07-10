تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله

Advertisement

حذرت في بيان، "المواطنين من خطورة التطبيقات Applications المشبوهة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسؤولة، كونها تستغل من العدو بشكل سري للتواصل معهم واستدراجهم إلى العمالة".ولفتت إلى أن "التواصل مع العدو من خلال هذه التطبيقات يعرضهم للملاحقة القانونية بموجب المادتين ٢٧٨ و٢٨٥ من : جريمتا إجراء الاتصال مع العدو وإقامة صلات غير مشروعة معه".وشددت على "أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي تجاه مخططات العدو الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته ضد بلدنا واستهدافه المواطنين في مختلف المناطق، ويسعى بمختلف الوسائل إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره".