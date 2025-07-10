خريس: لا يمكن للبنان ان يغير المبادئ الثابتة المبنية على الحق

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اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ، ان "العدو الاسرائيلي سيبقى العدو الأوحد والعدو المركزي لنا، كما انه سيبقى الشر المطلق والتعامل معه حرام كما علمنا امامنا "، وقال: "وعلى الرغم من اننا نعيش مرحلة جديدة ويجب التكيف معها والسير بعملية تطبيع والانصياع للمشروع الاسرائيلي بالكامل، إلا ان لا يمكن ان يغير اللغة والمفاهيم والمبادئ الثابتة المبنية على الحق، ولا يمكن ان نغير ابداً، وخير دليل الاجتياحات الاسرائيلية الماضية عندما قيل لنا عليكم التكيف مع هذه المرحلة خصوصاً في العام 1982، رددنا ما قاله الامام ، والحقنا بالعدو ابشع الهزائم واجبرناه على الانسحاب دون قيد او شرط".واضاف: "واليوم يتكرر نفس الامر، يطلب منا الانصياع للقرار 1701 بالقوة، لكننا نفذنا هذا القرار بكل مندرجاته، الا ان العدو الاسرائيلي يمعن في خرقه كل يوم وساعة، و يمارس ابشع انواع الاجرام من خلال الاغتيالات والغارات المتتالية على اهلنا وناسنا".ودعا "كل الموفدين الدوليين الى ضرورة الضغط على اسرائيل للانسحاب من ارضنا، وإعادة الأسرى ووقف كل اعتداءاتها"، مؤكداً "عدم الاستسلام والتراجع عن حقوقنا، وعلى اسرائيل الانسحاب من كل شبر من ارضنا".وتوجه الى "البعض من الداخل، خصوصاً من كان منهم الحليف وغير موقفه، حتى بعض التيارات السياسية المنحازة للعدو وتدافع عن العدو اكثر من مدافعته عن نفسه، عليهم جميعاً القراءة في كتاب واحد، كتاب لبنان اولاً واخيراً، لان اسرائيل عدو لكل اللبنانيين، لقد قدمنا آلاف ونفتخر بتضحياتهم ولا يمكن ان نبيع هذه الدماء على الإطلاق".وختم: "نحن مع ، واذا ما اردنا تطبيق ذلك علينا السير بقانون انتخابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية". (الوكالة الوطنية)