تقرير شركة IBC عن سير العمل في معمل نفايات صيدا حتى 30 حزيران

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أصدرت شركة IBC ، مالكة ومشغلة معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ، تقريرها الدوري الرابع حول تقدم سير العمل في الخطة التطويرية لإدارة النفايات في المعمل حتى 30 حزيران 2025، للوصول الى المعالجة الكاملة للنفايات .ويظهر التقرير بالأرقام والصور والرسوم البيانية، أبرز ما تحقق من تقدم ضمن الخطة التطويرية الشاملة حتى تاريخه، ومنها : معالجة النفايات الواردة، الهضم اللاهوائي (Anaerobic Digestion) وتحسين انتاج الحيوي، تجهيز وتشغيل خط إنتاج الوقود الصلب البديل (RDF)، التسبيخ وإنتاج السماد العضوي، ومعالجة النفايات المتراكمة.كما يعرض التقرير الخطوات التي تتضمن التثمين والإسترجاع بتحويل النفايات الى منتجات قابلة لإعادة الإستخدام أو التثمين والتي يجري العمل على رفع نسبتها من خلال إنشاء منصة فرز جديدة وادخال كافة النفايات العضوية الى خط الهضم اللاهوائي.. بالإضافة الى تشجير وتجميل الطرقات المؤدية إلى المعمل.وجاء في نص التقرير:"انطلاقًا من التزامها بالشفافية والتواصل المستمر، وبهدف إشراك الجهات المستفيدة في مختلف مراحل خطتها التطويرية، كانت شركة IBC s.a.l. قد شاركت مع اتحاد بلديات صيدا-الزهراني, بتاريخ 1 آب 2024, الجدول لخطة التطوير, والذي أُعد بالتنسيق مع شركة FERMENDOM الاستشارية (مرفق ربطًا).وقد تلا ذلك تحديث رسمي للجدول الزمني نُشر بتاريخ 17 شباط 2025, تبعته تقارير دورية توثّق تقدم العمل في مختلف محاور الخطة, صادرة بتاريخ 27 آذار, 30 نيسان, و27 أيار 2025 (مرفقة ربطًا), وذلك ضمن النهج الذي أوصت به الشركة الاستشارية لناحية "إشراك الجهات المعنية والمستفيدة من خدمات المعمل".وفي سياق هذا الالتزام, تواصل الشركة نهجها القائم على الشفافية الكاملة في مشاركة البيانات والتطورات التقنية والتشغيلية الخاصة بعمل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة, وإيمانًا منها بأهمية الشراكة الفاعلة مع اتحاد بلديات صيدا-الزهراني والمجتمع المدني, تصدر IBC s.a.l. بيانها الدوري الرابع, والذي يعرض أبرز ما تحقق من تقدم ضمن الخطة التطويرية الشاملة حتى تاريخه.1- معالجة النفايات الواردة:كانت الشركة قد تعهدت باضافة خط معالجة ثاني للوصول الى نسبة معالجة 100% ومضاعفة مخرجات المعالجة حتى شهر 2025. وقد تم تحقيق التالي:أ‌- تم إدخال خط ثانٍ إلى الخدمة خلال شهر حزيران, يتضمن جهاز فتح الأكياس (Bag Opener), مما ساهم في زيادة فعالية الفرز الأولي ومضاعفة كمية النفايات العضوية الموجهة للهضم اللاهوائي, كما ارتفعت كمية المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أكثر من الضعف خلال الشهر نفسه (الصورة البيانية 1).ب‌- تشير البيانات (الرسم البياني 1) إلى استقرار نسبة المعالجة اليومية للنفايات الواردة خلال شهري أيار وحزيران 2025 عند معدل يتراوح بين 97% و98%. هذا التطور يأتي تتويجًا لمسار تصاعدي بدأ منذ الربع الأخير من عام 2024, حيث كانت نسبة المعالجة بحدود 60%, وشهدت تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة التعديلات التشغيلية والتقنية المنفذة". (الوكالة الوطنية)