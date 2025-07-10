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استنكرت في العالم في بيان، "الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - اليونيفيل في ، والتي طالت عناصرها ومعداتها في أكثر من منطقة خلال الأسابيع الأخيرة".وأشارت إلى أن "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701 الصادر عن ، كما تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر، وتضعف من قدرة على دعم سيادة وحماية حدودها".وإذ أكدت "تضامنها الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية"، دعت "الدولة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية عناصر اليونيفيل وتأمين حرية تحركهم، وفقا لما نصت عليه الاتفاقات الثنائية والقانون الدولي".وطلبت "من الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام دعم هذه القوات عبر الوسائل السياسية والديبلوماسية والعسكرية اللازمة لحمايتها".كما دعت "مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم وإعطاء تفويضا صريحاً للدفاع عن النفس، بما يضمن تنفيذ القرار 1701 وحماية الأمن والاستقرار في جنوب ".وإذ أشارت الثقافية في العالم إلى أنها "تمثل طاقات الانتشار اللبناني في أكثر من أربعين بلدا"، لفتت إلى أنها "تؤمن بأن استقرار لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تطبيق كافة، وبالأخص حصر السلاح في يد والقوى الأمنية الشرعية، واحترام دور في حفظ السلام".