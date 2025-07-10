إقفال عيادة تجميل بالشمع الأحمر... ماذا ضُبِطَ في داخلها؟

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

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متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات لأمن الدولة لضبط المخالفات والتجاوزات، خَتَمت دوريّة من الإقليمية – ، بالشمع الأحمر عيادة تجميلية في بلدة كفرصارون – ، يُشغّلها المدعو (ش. أ.)، وذلك بعد الكشف، تبيّن بنتيجته أن العيادة تُستخدم لإجراء عمليات تجميل من دون إجازة قانونية، وبصفة غير قانونية، حيث تبيّن أن المشتبه به منتحل صفة طبيب تجميل.

وتم ضبط كمية من الأدوية المهربة وغير المطابقة للشروط الصحية المعتمدة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص.