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لبنان

إقفال عيادة تجميل بالشمع الأحمر... ماذا ضُبِطَ في داخلها؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:34
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة لضبط المخالفات والتجاوزات، خَتَمت دوريّة من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب الكورة، بالشمع الأحمر عيادة تجميلية في بلدة كفرصارون – قضاء الكورة، يُشغّلها المدعو (ش. أ.)، وذلك بعد الكشف، تبيّن بنتيجته أن العيادة تُستخدم لإجراء عمليات تجميل من دون إجازة قانونية، وبصفة غير قانونية، حيث تبيّن أن المشتبه به منتحل صفة طبيب تجميل.
وتم ضبط كمية من الأدوية المهربة وغير المطابقة للشروط الصحية المعتمدة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
 
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