وزير الصحة تفقد والسليطي المبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا

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تفقد العامة الدكتور ركان والمدير العام لصندوق قطر للتنمية بالإنابة السيد فهد السليطي والوفد المرافق أعمال البناء في المبنى الجديد لمستشفى الحكومي الجامعي- ، والتي تمولها عبر .وكانت جولة على المستشفى بحضور المديرة كارين صقر ورئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور ميشال مطر ومدير دائرة المستشفيات والمستوصفات في .وأثنى الوفد على سير الأعمال التي تنفذ بوتيرة تؤشر إلى إنتهائها في الوقت المحدد في المشروع في نهاية العام المقبل. (الوكالة الوطنية)