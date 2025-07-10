Advertisement

لبنان

وزير الصحة تفقد والسليطي المبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:37
A-
A+

Doc-P-1389525-638877695667864384.jpg
Doc-P-1389525-638877695667864384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والمدير العام لصندوق قطر للتنمية بالإنابة السيد فهد بن حمد السليطي والوفد المرافق أعمال البناء في المبنى الجديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي- الكرنتينا، والتي تمولها دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية.
Advertisement

وكانت جولة على المستشفى بحضور المديرة كارين صقر ورئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور ميشال مطر ومدير دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة هشام فواز.

وأثنى الوفد على سير الأعمال التي تنفذ بوتيرة تؤشر إلى إنتهائها في الوقت المحدد في المشروع في نهاية العام المقبل. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
حمود تفقد المبنى المرمم لتعاونية الموظفين في النبطية
lebanon 24
11/07/2025 04:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر تفقد مبنى الT.v.A : فترة صعبة ومرت ونتفهم ظروف الموظف المعيشية
lebanon 24
11/07/2025 04:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة تابع حادثة المستشفى الإسلامي: أمن المستشفيات "خط أحمر"
lebanon 24
11/07/2025 04:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الإسرائيلية: إجلاء كل مرضى مستشفى سوروكا لمستشفيات أخرى بعد تضرره بالقصف الصاروخي الإيراني
lebanon 24
11/07/2025 04:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2025-07-10
16:29 | 2025-07-10
16:20 | 2025-07-10
16:07 | 2025-07-10
15:29 | 2025-07-10
15:10 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24