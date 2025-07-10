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لبنان

دعوات لتقليص نفقات النقابة ورفع معاشات الأطباء المتقاعدين

Lebanon 24
10-07-2025 | 07:00
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وجّهت اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي – ضمن "تجمّع الأطباء في لبنان" – نداءً إلى مجلس نقابة الأطباء في بيروت، دعت فيه إلى خطوات إصلاحية عاجلة تهدف إلى تحسين أوضاع الأطباء المتقاعدين.
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وفي بيانها، طالبت اللجنة بتأجير مبنى "بيت الطبيب" ونقل مكاتب النقابة إلى المركز القديم المملوك لها في الحازمية، بالقرب من مستشفى قلب يسوع، وذلك بهدف تأمين موارد مالية إضافية لصندوق التقاعد تتيح رفع المعاش الشهري للأطباء، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

كما شددت على ضرورة ترشيد النفقات الإدارية داخل النقابة، ووقف الهدر المالي، لا سيما عبر تقليص الحفلات التكريمية، واعتماد "بيت الطبيب" كمقرّ حصري لتنظيم المؤتمرات العلمية بدلًا من الفنادق، ما يسمح بتحويل ريع هذه الفعاليات لصالح صندوق التقاعد.

وفي ختام البيان، دعت اللجنة إلى تنسيق فعّال بين نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس لإعداد دراسة شاملة حول سبل تأمين مصادر تمويل جديدة ومستدامة للنقابتين، تمهيدًا لزيادة الراتب التقاعدي للأطباء بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
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