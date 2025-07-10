مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وجامعة الحكمة لتعزيز جودة استقبال السياح في مطار بيروت

وقعت وزيرة السياحة لورا الخازن ورئيس جامعة نعمة مذكرة تفاهم لتعاون مشترك بين الوزارة وكلية السياحة وإدارة الفنادق (Faculty of Tourism and Hotel Management) بهدف دعم وتطوير الكفاءات المهنية في قطاع السياحة خصوصًا أن الكلية رائدة في مجال التعليم وتنفيذ برامج تدريبية ومهنية في هذا القطاع.

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وتتناول المذكرة بشكل خاص تعزيز مهارات العاملين في مطار لدى استقبال الزائرين وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية، على أن يتم الاتفاق على مشاريع إضافية لاحقًا تصب في دعم وتنمية القطاع السياحي في وفقًا لأولويات الوزارة.





جاء ذلك في حرم الجامعة في فرن الشباك بحضور نواب الحكمة وعميد كلية السياحة وإدارة الفنادق الدكتور نور الرشكيدي وأعضاء مجلس الجامعة ومدير مكتب وزيرة السياحة الأستاذ غسان حداد.





وأعلنت لحود أن مهتمة بالتعاون مع مؤسسات متخصصة لتطوير القطاع السياحي الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد الوطني كما أن السياحة وجه لبنان. وتابعت أن اللبنانيين معروفون بحسن الضيافة، إنما تكمن أهمية كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة بأنها تعلّم المهنة بشكل محترف.





وتتناول المذكرة بشكل خاص تعزيز مهارات العاملين في مطار لدى استقبال الزائرين وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية، على أن يتم الاتفاق على مشاريع إضافية لاحقًا تصب في دعم وتنمية القطاع السياحي في وفقًا لأولويات الوزارة.جاء ذلك في حرم الجامعة في فرن الشباك بحضور نواب الحكمة وعميد كلية السياحة وإدارة الفنادق الدكتور نور الرشكيدي وأعضاء مجلس الجامعة ومدير مكتب وزيرة السياحة الأستاذ غسان حداد.وأعلنت لحود أن مهتمة بالتعاون مع مؤسسات متخصصة لتطوير القطاع السياحي الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد الوطني كما أن السياحة وجه لبنان. وتابعت أن اللبنانيين معروفون بحسن الضيافة، إنما تكمن أهمية كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة بأنها تعلّم المهنة بشكل محترف.

ولفتت إلى أهمية التعاون الذي سيتم في حيث سيتم العمل على استقبال مميز للسواح، بما يحدث فرقًا في صورة لبنان السياحية.





بدوره لفت البروفسور نعمة إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تعكس تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مصلحة عامة وأشار إلى أن كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة تتميز بكونها الوحيدة في لبنان المعتمدة من قبل المدرسة الفندقية في لوزان – سويسرا التي تحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في مجال الفندقية.





بدوره، أعلن العميد الرشكيدي أن الكلية تضع إمكاناتها بتصرف وزارة السياحة لإحداث قيمة مضافة تخدم صورة لبنان لدى استقبال السواح في لبنان.