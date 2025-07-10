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لبنان

حمادة: هذه المنطقة لن تخضع أبداً للعصر الصهيوني أو الأميركي

Lebanon 24
10-07-2025 | 09:55
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أكد النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، خلال المسيرة العاشورائية التي نظمها حزب الله في بلدة زبود بمناسبة الثالث عشر من محرم، أن قرار "حزب الله" وحركة "أمل" موحد وثابت، مشددًا على رفضهم التام لأي ذل أو استسلام.
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وقال حمادة: "نحن قوم لا تُرهِبنا التهديدات ولا التهويلات، فقد جربتنا ساحات الميدان وأثبتنا صمودنا". وأضاف أن من يحاول فرض استسلام مذل عليهم هو مجرد مشتبه، وأنهم يمتلكون القرار والإرادة وصدق الانتماء وقوة الحق.

وختم بالقول: "لطالما كنا وأهل الميدان، فلا تصغوا للتهويل والتهديد، فهذه المنطقة لن تخضع أبداً للعصر الصهيوني أو الأميركي".
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