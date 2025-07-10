حمادة: هذه المنطقة لن تخضع أبداً للعصر الصهيوني أو الأميركي

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أكد النائب ، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، خلال المسيرة العاشورائية التي نظمها في بلدة زبود بمناسبة الثالث عشر من محرم، أن قرار "حزب الله" وحركة "أمل" موحد وثابت، مشددًا على رفضهم التام لأي ذل أو استسلام.وقال : "نحن قوم لا تُرهِبنا التهديدات ولا التهويلات، فقد جربتنا ساحات الميدان وأثبتنا صمودنا". وأضاف أن من يحاول فرض استسلام مذل عليهم هو مجرد مشتبه، وأنهم يمتلكون القرار والإرادة وصدق الانتماء وقوة الحق.وختم بالقول: "لطالما كنا وأهل الميدان، فلا تصغوا للتهويل والتهديد، فهذه المنطقة لن تخضع أبداً للعصر أو الأميركي".