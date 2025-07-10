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لبنان

أحدهما سوريّ... قوى الأمن أوقفت مطلوبين إثنين

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:55
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، نتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، من توقيف المدعو:

– م. خ. (مواليد 1995، سوري الجنسية)

المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم خطف بقوة السلاح ومحاولة قتل، وقد عُثر بحوزته على عملة مزيّفة.

كذلك أوقفت في بلدة تعلبايا، المدعو:

– خ. أ. (مواليد 1989، لبناني)

 بحقّه مذكرتي توقيف: الأولى بجرم تأليف عصابة وسرقة، والثانية بجرم تهديد.

أُودع الموقوفان القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.
 
 
 
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