أحدهما سوريّ... قوى الأمن أوقفت مطلوبين إثنين

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق وتوقيفهم، تمكّنت مفرزة استقصاء في وحدة ، نتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، من توقيف المدعو:– م. خ. (مواليد 1995، سوري الجنسية)المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم خطف بقوة السلاح ومحاولة قتل، وقد عُثر بحوزته على عملة مزيّفة.كذلك أوقفت في بلدة ، المدعو:– خ. أ. (مواليد 1989، لبناني)بحقّه مذكرتي توقيف: الأولى بجرم تأليف عصابة وسرقة، والثانية بجرم تهديد.أُودع الموقوفان القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، عملًا بإشارة المختص.