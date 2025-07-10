بالفيديو... إسرائيل تعلن اغتيال قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى "حزب الله"

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":



"هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة وقضى على المدعو مراد الذي شغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى ". "





#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد المدفعية في قطاع الساحل في حزب الله الارهابي



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة المنصوري جنوب وقضى على المدعو محمد جمال مراد الذي شغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى حزب الله الارهابي.



🔸وكان المدعو مراد مسؤولًا عن العديد… pic.twitter.com/sBrbSb1zim — (@AvichayAdraee) July 10, 2025 Advertisement

تابع: "وكان المدعو مراد مسؤولًا عن العديد من عمليات اطلاق القذائف الصاروخية نحو خلال الحرب، وفي الأشهر الأخيرة منذ عدة محاولات لإعادة اعمار قدرات المدفعية في منطقة الساحل".اضاف: "لقد شكلت أنشطة مراد تهديدًا لأمن إسرائيل ومواطنيها، وتعد انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".