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لبنان

بالفيديو... إسرائيل تعلن اغتيال قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى "حزب الله"

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:57
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":

"هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة المنصوري جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد جمال مراد الذي شغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى حزب الله". "

تابع: "وكان المدعو مراد مسؤولًا عن العديد من عمليات اطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل خلال الحرب، وفي الأشهر الأخيرة منذ عدة محاولات لإعادة اعمار قدرات المدفعية في منطقة الساحل".


اضاف: "لقد شكلت أنشطة مراد تهديدًا لأمن إسرائيل ومواطنيها، وتعد انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".


ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل". 


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