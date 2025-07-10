بالفيديو... إسرائيل تعلن اغتيال قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى "حزب الله"

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد المدفعية في قطاع الساحل في حزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة المنصوري جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد جمال مراد الذي شغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى حزب الله الارهابي.
🔸وكان المدعو مراد مسؤولًا عن العديد… pic.twitter.com/sBrbSb1zim
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 10, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد المدفعية في قطاع الساحل في حزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة المنصوري جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد جمال مراد الذي شغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى حزب الله الارهابي.
🔸وكان المدعو مراد مسؤولًا عن العديد… pic.twitter.com/sBrbSb1zim