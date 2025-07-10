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لبنان

وزير الداخلية: ملف الفارين أولوية في جلسة الحكومة غداً

Lebanon 24
10-07-2025 | 12:22
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب جهاد الصمد، وتم التداول في شؤون إنمائية تخص منطقة الشمال، لا سيما الضنية.
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كما تناول البحث شؤون العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي، وأبلغ الوزير الحجار النائب الصمد بأن "هذا الموضوع مدرج كبند أول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة".

والتقى وزير الداخلية وفدا من نقابة مستوردي السيارات، واستمع إلى مطالبهم.

كما استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، كما العميد المتقاعد نقولا الهبر. (الوكالة الوطنية)
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