وزير الداخلية: ملف الفارين أولوية في جلسة الحكومة غداً

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، النائب ، وتم التداول في شؤون إنمائية تخص منطقة ، لا سيما .كما تناول البحث شؤون العناصر الفارين من ، وأبلغ الوزير النائب بأن "هذا الموضوع مدرج كبند أول على جدول أعمال جلسة يوم غد الجمعة".والتقى وزير الداخلية وفدا من نقابة مستوردي السيارات، واستمع إلى مطالبهم.كما استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد ، كما العميد المتقاعد . (الوكالة الوطنية)