بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص... إليكم ما كشفته مصادر

قالت مصادر رئاسية إنّ "ترسيم الحدود مع طُرِحَ خلال اللقاء الذي عقَده رئيس الجمهوريّة مع الرئيس القبرصيّ".

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وأضافت المصادر لـ"الجديد"، أنّ "الجانب القبرصيّ أَبدى تجاوباً كاملاً مع الموقف اللبنانيّ"، وأكّدت "التوصل إلى اتّفاق شبه فوريّ بشأن ترسيم الحدود".