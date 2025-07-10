Advertisement

لبنان

بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص... إليكم ما كشفته مصادر

Lebanon 24
10-07-2025 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1389558-638877745774630911.jpg
Doc-P-1389558-638877745774630911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر رئاسية إنّ "ترسيم الحدود مع قبرص طُرِحَ خلال اللقاء الذي عقَده رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون مع الرئيس القبرصيّ".
Advertisement
 
 
 
وأضافت المصادر لـ"الجديد"، أنّ "الجانب القبرصيّ أَبدى تجاوباً كاملاً مع الموقف اللبنانيّ"، وأكّدت "التوصل إلى اتّفاق شبه فوريّ بشأن ترسيم الحدود".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رجّي عرض وسفيرة قبرص ترسيم الحدود البحرية وقضية الهجرة غير الشرعية
lebanon 24
11/07/2025 04:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكستين: ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل "في متناول اليد"
lebanon 24
11/07/2025 04:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: مستعدون للعمل مع الهند للتواصل بشأن ترسيم الحدود
lebanon 24
11/07/2025 04:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجماعة الإسلامية في الضنية: ترسيم الحدود بين الأقضية من صلاحية مجلس النواب
lebanon 24
11/07/2025 04:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2025-07-10
16:29 | 2025-07-10
16:20 | 2025-07-10
16:07 | 2025-07-10
15:29 | 2025-07-10
15:10 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24