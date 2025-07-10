معلومات جديدة... هذا ما تضمنه الرد اللبناني بشأن سلاح "حزب الله"

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وبحسب المعلومات، "تعتبر أن بقاء سلاح "حزب الله" يعني بقاء رهينة واستمرار الضربات وفقدان الثقة الدولية بأي خطة إنقاذ أو إعادة إعمار".كما أشارت المعلومات إلى انّ " حقق تقدماً جنوب الليطاني لكن العمليات شمال النهر توقفت نتيجة غياب القرار السياسي".بدورها، أفادت مصادر أميركية للـ"أم تي في" أنّ " اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية يفضلّون تفادي الصدام والسعي إلى دمج الحزب في الدولة وهو ما تعتبره وصفةً للفشل وتثبيتاً لنفوذ ".من جانبها، كشفت معلومات قناة "الجديد" أنّه "رغم التواصل اليومي بين الموفد توم والمسؤولين اللبنانين الا ان لا جواب حتى الساعة من الادارة الاميركية على الرد اللبناني الذي يحتاج الى مزيد من الدرس في واشنطن اضافة الى عرضها على الجانب الاسرائيلي لابداء ملاحظاته".