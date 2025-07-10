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لبنان

معلومات جديدة... هذا ما تضمنه الرد اللبناني بشأن سلاح "حزب الله"

Lebanon 24
10-07-2025 | 12:56
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ "الرد اللبناني على المقترحات الأميركية اكتفى بإعادة الالتزام بنزع سلاح "حزب الله" جنوب الليطاني فقط من دون أي خطوات فعلية لاستعادة السيادة الكاملة للدولة".
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وبحسب المعلومات، "تعتبر واشنطن أن بقاء سلاح "حزب الله" يعني بقاء لبنان رهينة واستمرار الضربات الإسرائيلية وفقدان الثقة الدولية بأي خطة إنقاذ أو إعادة إعمار".


كما أشارت المعلومات إلى انّ "الجيش اللبناني حقق تقدماً جنوب الليطاني لكن العمليات شمال النهر توقفت نتيجة غياب القرار السياسي". 


بدورها، أفادت مصادر أميركية للـ"أم تي في" أنّ "القادة اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يفضلّون تفادي الصدام والسعي إلى دمج الحزب في الدولة وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية وصفةً للفشل وتثبيتاً لنفوذ إيران".

من جانبها، كشفت معلومات قناة "الجديد" أنّه "رغم التواصل اليومي بين الموفد الاميركي توم باراك والمسؤولين اللبنانين الا ان لا جواب حتى الساعة من الادارة الاميركية على الرد اللبناني الذي يحتاج الى مزيد من الدرس في واشنطن اضافة الى عرضها على الجانب الاسرائيلي لابداء ملاحظاته".
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