الإصلاحات الحيوية متوقفة... تصعيد تدريجي من واشنطن قريبًا؟

أفادت مصادر أميركية لقناة " "، مساء اليوم، انّ "الإصلاحات الحيوية لا تزال متوقفة ما يهدد بتصعيد تدريجي من جانب يشمل فرض عقوبات مباشرة على شخصيات سياسية لبنانية وتجميد الدعم الممنوح عبر وصندوق النقد إضافة إلى إعادة النظر في دور "اليونيفيل" في الجنوب".

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