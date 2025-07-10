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لبنان

الإصلاحات الحيوية متوقفة... تصعيد تدريجي من واشنطن قريبًا؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 13:06
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أفادت مصادر أميركية لقناة "mtv"، مساء اليوم، انّ "الإصلاحات الحيوية لا تزال متوقفة ما يهدد بتصعيد تدريجي من جانب واشنطن يشمل فرض عقوبات مباشرة على شخصيات سياسية لبنانية وتجميد الدعم الممنوح عبر البنك الدولي وصندوق النقد إضافة إلى إعادة النظر في دور "اليونيفيل" في الجنوب".
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