Advertisement

لبنان

ماذا سيطلب وزراء "القوات" بشأن الرد اللبناني؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1389573-638877760549822639.png
Doc-P-1389573-638877760549822639.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر "الجديد"، مساء اليوم، انّ "وزراء القوات اللبنانية سيطلبون عرض الرد اللبناني لمناقشته تبعا للمادة 65 من الدستور". 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"نقاط عالقة" في الرد اللبناني على ورقة برّاك وساعات "تقريرية" اليوم
lebanon 24
11/07/2025 04:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد الردّ اللبناني على "الورقة الأميركية"؟
lebanon 24
11/07/2025 04:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بري ينتظر إجابات من "حزب الله" لبلورة الرد اللبناني على الورقة الأميركية
lebanon 24
11/07/2025 04:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: غارة العيرونية هي الرد الاول على الرد اللبناني في شأن موضوع السلاح
lebanon 24
11/07/2025 04:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2025-07-10
16:29 | 2025-07-10
16:20 | 2025-07-10
16:07 | 2025-07-10
15:29 | 2025-07-10
15:10 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24