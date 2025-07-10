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لبنان
المشروع تأجّل... متى سيتم تنفيذ أكبر أرزة بلاستيكية في لبنان والعالم؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-07-2025
|
14:15
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بعد أن كشفت
اللبنانية
كارولين شبطيني
في حديث سابق لـ "
لبنان 24
" عن استعدادها لدخول موسوعة "غينيس" للمرة السادسة عبر تنفيذ أكبر أرزة بلاستيكية في العالم، كمبادرة رمزية موجهة للجيش بمناسبة عيده في 2 آب، أعلنت شبطيني أن المشروع قد تأجّل إلى تاريخ 21 تشرين الثاني، تزامنًا مع عيد
الاستقلال
.
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وأوضحت أن الأرزة ستبقى قائمة كشجرة ميلادية، تعبيرًا عن رمزية الجذور، وسيتم تنفيذها في بلدة
أميون
في
شمال لبنان
.
وتحدثت شبطيني عن التحديات التي واجهتها خلال محاولاتها لإقناع الشركات والبلديات باحتضان المشروع، مشيرة إلى أنها تلقت إعجابًا بالفكرة من عدّة جهات، لكن معظمها رفض تبنّيها.
إلّا أن شخصًا علم بالمشروع وعرّف بلدية أميون عليه، وفور معرفتهم بأنه مُهدى للجيش، رحّبوا به على الفور.
وتسعى شبطيني من خلال هذا العمل إلى إدخال اسم بلدة أميون في سجلّ الإنجازات العالمية لموسوعة Guinness World Records، مؤكدة أن المشروع يحمل رسالة وطنية فنية في آنٍ واحد.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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