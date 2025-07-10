المشروع تأجّل... متى سيتم تنفيذ أكبر أرزة بلاستيكية في لبنان والعالم؟

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وأوضحت أن الأرزة ستبقى قائمة كشجرة ميلادية، تعبيرًا عن رمزية الجذور، وسيتم تنفيذها في بلدة في .وتحدثت شبطيني عن التحديات التي واجهتها خلال محاولاتها لإقناع الشركات والبلديات باحتضان المشروع، مشيرة إلى أنها تلقت إعجابًا بالفكرة من عدّة جهات، لكن معظمها رفض تبنّيها.إلّا أن شخصًا علم بالمشروع وعرّف بلدية أميون عليه، وفور معرفتهم بأنه مُهدى للجيش، رحّبوا به على الفور.وتسعى شبطيني من خلال هذا العمل إلى إدخال اسم بلدة أميون في سجلّ الإنجازات العالمية لموسوعة Guinness World Records، مؤكدة أن المشروع يحمل رسالة وطنية فنية في آنٍ واحد.