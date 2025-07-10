يشهد لبنان
صيفًا فنيًا استثنائيًا لعام 2025، مع عودة المهرجانات إلى واجهة المشهد السياحي والثقافي. وتبرز في هذا الموسم النسخة الـ21 من مهرجان “إهدنيات الدولي”، والذي ينطلق في 17 تموز
ويستمر حتى 3 آب.
برنامج مهرجان “إهدنيات 2025”:
. 17 تموز – غي مانوكيان: “قمم مقدّسة”
عرض افتتاحي ضخم من إنتاج المهرجان، يمزج بين الترانيم المارونية
والطبيعة اللبنانية
والدبكة الشمالية، بأسلوب عصري مبهر بصريًا وسمعيًا.
. 25 تموز – عبير نعمة
أمسية موسيقية بصوتها الدافئ تدمج بين التراث والحداثة، وتحتفي بالموسيقى العربية من المشرق إلى المغرب
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. 27 تموز – Dancing Moon III
حفلة شبابية راقصة يحييها اثنان من أشهر الـ DJs اللبنانيين، بأجواء مليئة بالطاقة والفرح.
. 31 تموز – آدم
أمسية رومانسية تعبّر عن المشاعر والحب، بصوت الفنان آدم المعروف بإحساسه العالي.
. 1 و2 آب – كاظم الساهر
القيصر
يعود إلى مسرح “إهدنيات” في عرضين استثنائيين طال انتظارهما، ليقدّم أجمل أعماله.
. 3 آب – الشامي
نجم الجيل الجديد يختتم المهرجان بحفلة تعبّر عن قضايا الشباب ونبضهم الموسيقي المعاصر.
تبدأ أسعار التذاكر من 30 دولارًا وتصل إلى 250 دولارًا بحسب فئات المقاعد. ومع اقتراب موعد المهرجان، بدأت العديد من الحفلات تُعلن “نفاد التذاكر” أو تُسجّل إقبالًا كثيفًا، ما يعكس حجم الحماسة الجماهيرية واهتمام الجمهور بحضور هذا الحدث الفني البارز.