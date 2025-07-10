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يشهد صيفًا فنيًا استثنائيًا لعام 2025، مع عودة المهرجانات إلى واجهة المشهد السياحي والثقافي. وتبرز في هذا الموسم النسخة الـ21 من مهرجان “إهدنيات الدولي”، والذي ينطلق في 17 ويستمر حتى 3 آب.برنامج مهرجان “إهدنيات 2025”:. 17 تموز – غي مانوكيان: “قمم مقدّسة”عرض افتتاحي ضخم من إنتاج المهرجان، يمزج بين الترانيم والطبيعة والدبكة الشمالية، بأسلوب عصري مبهر بصريًا وسمعيًا.. 25 تموز – عبير نعمةأمسية موسيقية بصوتها الدافئ تدمج بين التراث والحداثة، وتحتفي بالموسيقى العربية من المشرق إلى .. 27 تموز – Dancing Moon IIIحفلة شبابية راقصة يحييها اثنان من أشهر الـ DJs اللبنانيين، بأجواء مليئة بالطاقة والفرح.. 31 تموز – آدمأمسية رومانسية تعبّر عن المشاعر والحب، بصوت الفنان آدم المعروف بإحساسه العالي.. 1 و2 آب – كاظميعود إلى مسرح “إهدنيات” في عرضين استثنائيين طال انتظارهما، ليقدّم أجمل أعماله.. 3 آب –نجم الجيل الجديد يختتم المهرجان بحفلة تعبّر عن قضايا الشباب ونبضهم الموسيقي المعاصر.تبدأ أسعار التذاكر من 30 دولارًا وتصل إلى 250 دولارًا بحسب فئات المقاعد. ومع اقتراب موعد المهرجان، بدأت العديد من الحفلات تُعلن “نفاد التذاكر” أو تُسجّل إقبالًا كثيفًا، ما يعكس حجم الحماسة الجماهيرية واهتمام الجمهور بحضور هذا الحدث الفني البارز.