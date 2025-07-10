مساء اليوم... مُطاردة وإطلاق نار في باب الرمل

أفادت مندوبة " "، أنّ مخابرات الجيش أوقفت في باب الرمل في ، مساء اليوم، ج.خ المطلوب بمذكرات توقيف لإطلاقه النار في أوقات سابقة.

Advertisement

وبحسب المعلومات، تخلّل عمليّة التوقيف مُطادرة وإطلاق نار في الهواء، من قبل مخابرات الجيش.