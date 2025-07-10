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لبنان

مساء اليوم... مُطاردة وإطلاق نار في باب الرمل

Lebanon 24
10-07-2025 | 14:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت في باب الرمل في طرابلس، مساء اليوم، ج.خ المطلوب بمذكرات توقيف لإطلاقه النار في أوقات سابقة.
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وبحسب المعلومات، تخلّل عمليّة التوقيف مُطادرة وإطلاق نار في الهواء، من قبل مخابرات الجيش.
 
 
 
 
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