جعجع لأمين عام حزب الله: "هيدا مش شغلك شيخ نعيم"

قال "القوّات " "لا يملك أحد حقّ تلزيم لسوريا أو لأيّ دولة أخرى إذا كنّا موجودين".

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وأضاف للـ"أم تي في": "وقع حادث اليوم في بلدة جنوبية مع قوات "اليونيفيل"، فهل تحرّك أحد في هذه الدولة؟ لا القوى الأمنية تحرّكت ولا الجيش". وتابع: "على الدولة أن تتحرّك وعلى الجيش أن يقول بصراحة "إذا حدا بيقرب على اليونيفيل بدي فكّلو رقبتو".

وأشار إلى أنّ "أميركا قد تتخلّى عن الملفّ اللبناني إذا استمرينا على هذا النحو، وهذا ما عبّر عنه الموفد توم برّاك في زيارته الأخيرة للبنان".

وقال جعجع: "نحن لا ننتقد أحداً ويهمّنا كثيراً أن ينجح رئيس الجمهوريّة لأنّ هذا عهدنا جميعاً".

وتابع: "لا فكرة واضحة لديّ بعد عن الورقة التي تسلّمها برّاك، وكمعلومة أوليّة لستُ أكيداً منها، فقد استلم برّاك 3 أوراق واحدة من وثانية من برّي وثالثة تقنية من ".

وقال جعجع: "علينا أن نضع خارطة طريق، وعلى السلطة ألا تنسى أنّها سلطة وليست فريقاً، فعلى الدولة أن تفي بتعهّداتها وأن تتصرّف كدولة وأن تأخذ القرار من دون أن تنتظر أحداً".

ولفت إلى أنّ "الرئيس عون يخشى أكثر من اللازم من حرب أهلية، فإذا قامت الدولة بنزع سلاح أيّ فصيل مسلّح هذا لا يُعتبر حرباً أهليّة بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها، وألا يحقّ لنا كلبنانيين أن نعيش في دولة سليمة؟"

ورأى جعجع أنّ "أكبر خطأ أوقع " " اللبنانيين فيه هو ربطه بإسرائيل، فالأخيرة يجب جميعنا أن نعمل كي نُخرجها من لبنان ونوقف إعتداءاتها ولكن لكي نتمكّن من ذلك يجب أن يستعين لبنان بصداقاته الخارجية".

وتوجّه إلى أمين عام حزب الله" الشيخ نعيم ، وقال: "الحكومة اللبنانيّة هي مَن تتّخذ قرار الحرب والسلم في لبنان، "هيدا مش شغلك شيخ نعيم".

وشدّد أنّه "يجب على أن تتخذ قراراً بسحب السلاح وأن تمرّره إلى مجلس النواب، وبعد ذلك يُعتقل ويُسجن كلّ من يُخالف هذا القرار".



