Advertisement

لبنان

جعجع لأمين عام حزب الله: "هيدا مش شغلك شيخ نعيم"

Lebanon 24
10-07-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1389598-638877803228417150.png
Doc-P-1389598-638877803228417150.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع "لا يملك أحد حقّ تلزيم لبنان لسوريا أو لأيّ دولة أخرى إذا كنّا موجودين".
Advertisement
 
 
وأضاف جعجع للـ"أم تي في": "وقع حادث اليوم في بلدة جنوبية مع قوات "اليونيفيل"، فهل تحرّك أحد في هذه الدولة؟ لا القوى الأمنية تحرّكت ولا الجيش". وتابع: "على الدولة أن تتحرّك وعلى الجيش أن يقول بصراحة "إذا حدا بيقرب على اليونيفيل بدي فكّلو رقبتو".
 
 
وأشار إلى أنّ "أميركا قد تتخلّى عن الملفّ اللبناني إذا استمرينا على هذا النحو، وهذا ما عبّر عنه الموفد توم برّاك في زيارته الأخيرة للبنان".
 
 
وقال جعجع: "نحن لا ننتقد أحداً ويهمّنا كثيراً أن ينجح رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون لأنّ هذا العهد عهدنا جميعاً".
 
 
وتابع: "لا فكرة واضحة لديّ بعد عن الورقة التي تسلّمها برّاك، وكمعلومة أوليّة لستُ أكيداً منها، فقد استلم برّاك 3 أوراق واحدة من الرئيس عون وثانية من برّي وثالثة تقنية من قيادة الجيش".
 
 
وقال جعجع: "علينا أن نضع خارطة طريق، وعلى السلطة ألا تنسى أنّها سلطة وليست فريقاً، فعلى الدولة أن تفي بتعهّداتها وأن تتصرّف كدولة وأن تأخذ القرار من دون أن تنتظر أحداً".
 
 
ولفت إلى أنّ "الرئيس عون يخشى أكثر من اللازم من حرب أهلية، فإذا قامت الدولة بنزع سلاح أيّ فصيل مسلّح هذا لا يُعتبر حرباً أهليّة بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها، وألا يحقّ لنا كلبنانيين أن نعيش في دولة سليمة؟"
 
 
ورأى جعجع أنّ "أكبر خطأ أوقع "حزب الله" اللبنانيين فيه هو ربطه بإسرائيل، فالأخيرة يجب جميعنا أن نعمل كي نُخرجها من لبنان ونوقف إعتداءاتها ولكن لكي نتمكّن من ذلك يجب أن يستعين لبنان بصداقاته الخارجية".
 
 
وتوجّه إلى أمين عام حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وقال: "الحكومة اللبنانيّة هي مَن تتّخذ قرار الحرب والسلم في لبنان، "هيدا مش شغلك شيخ نعيم".
 
 
وشدّد جعجع على أنّه "يجب على الحكومة اللبنانية أن تتخذ قراراً بسحب السلاح وأن تمرّره إلى مجلس النواب، وبعد ذلك يُعتقل ويُسجن كلّ من يُخالف هذا القرار".
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جعجع: الحكومة اللبنانيّة هي مَن تتّخذ قرار الحرب والسلم في لبنان "هيدا مش شغلك شيخ نعيم" (mtv)
lebanon 24
11/07/2025 04:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "القوّات" لأمين عام "حزب الله": repeat after me
lebanon 24
11/07/2025 04:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لأمين عام "حزب الله" مساء اليوم
lebanon 24
11/07/2025 04:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق وزير الداخليّة على بيان أمين عام "حزب الله"
lebanon 24
11/07/2025 04:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2025-07-10
16:29 | 2025-07-10
16:20 | 2025-07-10
16:07 | 2025-07-10
15:29 | 2025-07-10
15:10 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24