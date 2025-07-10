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لبنان

أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 14:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل 7 أفراد من عائلة واحدة إلى مستشفى الحبتور في حرار ومستشفى حلبا الحكومي، بعد تعرّضهم لحالة تسمم غذائيّ، بحسب ما أظهرته التحاليل والفحوصات المخبريّة الأوليّة.
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وبحسب المعلومات، تُوفي ح.م.م، فيما بدأت القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد مصدر التسمم.

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