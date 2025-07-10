أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟

أفادت مندوبة " "، عن نقل 7 أفراد من عائلة واحدة إلى في حرار ومستشفى الحكومي، بعد تعرّضهم لحالة تسمم غذائيّ، بحسب ما أظهرته التحاليل والفحوصات المخبريّة الأوليّة.

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