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لبنان

الوزيرة كرامي التقت بهية الحريري في مجدليون

Lebanon 24
10-07-2025 | 14:50
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استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريريبهية الحريري، في دارة مجدليون، وزيرة التربية والتعليم العالي  ريما كرامي، يرافقها وفد من الوزارة، في ختام جولة قامت بها على مراكز الإمتحانات الرسمية في محافظة الجنوب، حيث أولمت الحريري تكريماً لها في حضور الخبيرة التربوية غادة معلوف، ورئيسة رابطة مدارس البكالوريا الدولية في لبنان رانيا الجباعي، والمديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري روبينا أبو زينب، ومديرة ثانوية رفيق الحريري نادين زيدان.
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وضم الوفد المرافق للوزيرة كرامي: المستشار القانوني فهمي كرامي، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح ومنسقة برنامج البكالوريا الدولية في وزارة التربية أمل شعبان والفريق الإعلامي للوزارة.

وجرى خلال اللقاء التداول في الشأن التربوي وتقييم لإنطلاقة الإمتحانات الرسمية وانطباعات الطلاب في شأنها .

كما وجرى البحث في مجالات التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة وبخاصة ما يتعلق منها بمراحل تطبيق برنامج البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية، والتي ستشمل في وقت قريب اطلاق دورات تدريبية لـ 400 معلمة وأستاذ للسنة الثانية على التوالي.

وتم الاتفاق على متابعة التواصل واللقاء في هذا الشأن وبكل ما يدعم العملية التربوية والتطوير المستدام للتعليم في لبنان . (الوكالة الوطنية)
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