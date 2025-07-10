الوزيرة كرامي التقت بهية الحريري في مجدليون

Advertisement

استقبلت رئيسة " "، ، في دارة ، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، يرافقها وفد من الوزارة، في ختام جولة قامت بها على مراكز الإمتحانات الرسمية في ، حيث أولمت تكريماً لها في حضور الخبيرة التربوية غادة ، ورئيسة رابطة مدارس البكالوريا الدولية في رانيا الجباعي، والمديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري روبينا ، ومديرة ثانوية نادين .وضم الوفد المرافق للوزيرة كرامي: المستشار القانوني فهمي كرامي، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب ومنسقة برنامج البكالوريا الدولية في وزارة التربية أمل شعبان والفريق الإعلامي للوزارة.وجرى خلال اللقاء التداول في الشأن وتقييم لإنطلاقة الإمتحانات الرسمية وانطباعات الطلاب في شأنها .كما وجرى البحث في مجالات التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة وبخاصة ما يتعلق منها بمراحل تطبيق برنامج البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية، والتي ستشمل في وقت قريب اطلاق دورات تدريبية لـ 400 معلمة وأستاذ للسنة الثانية على التوالي.وتم الاتفاق على متابعة التواصل واللقاء في هذا الشأن وبكل ما يدعم العملية التربوية والتطوير المستدام للتعليم في لبنان . (الوكالة الوطنية)