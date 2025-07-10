Advertisement

لبنان

حزنٌ في البترون.. هكذا خسر الشاب إسطفان حياته في الإغتراب

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1389621-638877828418314026.jpg
Doc-P-1389621-638877828418314026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوفي الشاب المغترب إسطفان جميل زبليط، إبن مدينة البترون، بعدما سقطت قطعة حديديّة على رأسه، خلال عمله، في إحدى الدول الافريقيّة.
Advertisement
 

مواضيع ذات صلة
الشاب سعد خسر حياته أثناء السباحة
lebanon 24
11/07/2025 04:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في منطقة الحدت... هكذا أنهى الشاب روجيه حياته
lebanon 24
11/07/2025 04:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في زحلة.. هكذا خسر حياته أثناء عمله
lebanon 24
11/07/2025 04:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رعية مار اسطفان – البترون احتفلت بعيد القربان المقدس بأقامة مسيرة صلاة
lebanon 24
11/07/2025 04:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2025-07-10
16:29 | 2025-07-10
16:20 | 2025-07-10
16:07 | 2025-07-10
15:29 | 2025-07-10
14:51 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24