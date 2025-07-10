27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حزنٌ في البترون.. هكذا خسر الشاب إسطفان حياته في الإغتراب
Lebanon 24
10-07-2025
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفي الشاب المغترب إسطفان جميل زبليط، إبن مدينة
البترون
، بعدما سقطت قطعة حديديّة على رأسه، خلال عمله، في إحدى الدول الافريقيّة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشاب سعد خسر حياته أثناء السباحة
Lebanon 24
الشاب سعد خسر حياته أثناء السباحة
11/07/2025 04:19:07
11/07/2025 04:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الحدت... هكذا أنهى الشاب روجيه حياته
Lebanon 24
في منطقة الحدت... هكذا أنهى الشاب روجيه حياته
11/07/2025 04:19:07
11/07/2025 04:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في زحلة.. هكذا خسر حياته أثناء عمله
Lebanon 24
في زحلة.. هكذا خسر حياته أثناء عمله
11/07/2025 04:19:07
11/07/2025 04:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رعية مار اسطفان – البترون احتفلت بعيد القربان المقدس بأقامة مسيرة صلاة
Lebanon 24
رعية مار اسطفان – البترون احتفلت بعيد القربان المقدس بأقامة مسيرة صلاة
11/07/2025 04:19:07
11/07/2025 04:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحاج: لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها
Lebanon 24
الحاج: لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها
16:54 | 2025-07-10
10/07/2025 04:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زراعة القنّب... ماذا قال وزير الزراعة؟
Lebanon 24
عن زراعة القنّب... ماذا قال وزير الزراعة؟
16:29 | 2025-07-10
10/07/2025 04:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:20 | 2025-07-10
10/07/2025 04:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رياشي: بات الجميع يدرك أهمية حياد لبنان ومن دونه لا ازدهار
Lebanon 24
رياشي: بات الجميع يدرك أهمية حياد لبنان ومن دونه لا ازدهار
16:07 | 2025-07-10
10/07/2025 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله"... تصريح جديد من الخارجية الأميركية
Lebanon 24
عن "حزب الله"... تصريح جديد من الخارجية الأميركية
15:29 | 2025-07-10
10/07/2025 03:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
23:28 | 2025-07-09
09/07/2025 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
Lebanon 24
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
13:55 | 2025-07-10
10/07/2025 01:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
11:00 | 2025-07-10
10/07/2025 11:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
14:39 | 2025-07-10
10/07/2025 02:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار قوي يهز إيران وسقوط إصابات (فيديو)
Lebanon 24
انفجار قوي يهز إيران وسقوط إصابات (فيديو)
11:57 | 2025-07-10
10/07/2025 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2025-07-10
الحاج: لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها
16:29 | 2025-07-10
عن زراعة القنّب... ماذا قال وزير الزراعة؟
16:20 | 2025-07-10
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:07 | 2025-07-10
رياشي: بات الجميع يدرك أهمية حياد لبنان ومن دونه لا ازدهار
15:29 | 2025-07-10
عن "حزب الله"... تصريح جديد من الخارجية الأميركية
14:51 | 2025-07-10
تحرّك ليليّ... هذا ما يفعله العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
فيديو
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
11/07/2025 04:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
11/07/2025 04:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
11/07/2025 04:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24