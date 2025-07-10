عن "حزب الله"... تصريح جديد من الخارجية الأميركية

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، مساء اليوم، أنّ "موقفنا لم يتغيّر وحزب الله هو منظمة "إرهابية" مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي وجناحه العسكري".

وقالت في حديث لـ " ": "لا نريد أن نرى أو أي مجموعة "إرهابية" أخرى في تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو ".