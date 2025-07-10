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لبنان

عن "حزب الله"... تصريح جديد من الخارجية الأميركية

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:29
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كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، مساء اليوم، أنّ "موقفنا لم يتغيّر وحزب الله هو منظمة "إرهابية" مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي وجناحه العسكري".
وقالت في حديث لـ "mtv": "لا نريد أن نرى حزب الله أو أي مجموعة "إرهابية" أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو في إسرائيل". 
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