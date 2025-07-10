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لبنان

عن زراعة القنّب... ماذا قال وزير الزراعة؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 16:29
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كشف وزير الزراعة نزار هاني، مساء اليوم، أنّ "زراعة القنّب تحصل اليوم على الطريقة التقليدية ودور الهيئة الناظمة هو إدارتها ورعايتها وإعطاء التراخيص". 
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واعتبر هاني أنّ "التقديرات والأرقام التي أعلنت عنها "ماكينزي" أوضحت أنّ زراعة القنب تُضيف على القطاع الزراعي مدخول مليار دولار ويمكن رفع هذا المدخول إذا عملنا بالطريقة العملية التي اعتمدتها دول عدة".


أضاف: "الهيئة الناظمة للقنب الطبي والصناعي ستشكّل قبل نهاية هذا الشهر واليوم انتهينا من فرز الأسماء". 


ختم هاني: "القانون يُحوّل زراعة القنب لتكون شرعية ومفيدة للمزارعين وللإقتصاد ونتأمّل أن ننتقل إلى مرحلة تعافٍ في لبنان واستقرار". 
 


 
 
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