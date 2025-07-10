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لبنان
عن زراعة القنّب... ماذا قال وزير الزراعة؟
Lebanon 24
10-07-2025
|
16:29
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كشف
وزير الزراعة
نزار هاني
، مساء اليوم، أنّ "زراعة القنّب تحصل اليوم على الطريقة التقليدية ودور الهيئة الناظمة هو إدارتها ورعايتها وإعطاء التراخيص".
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واعتبر هاني أنّ "التقديرات والأرقام التي أعلنت عنها "
ماكينزي
" أوضحت أنّ زراعة القنب تُضيف على القطاع الزراعي مدخول مليار دولار ويمكن رفع هذا المدخول إذا عملنا بالطريقة العملية التي اعتمدتها دول عدة".
أضاف: "الهيئة الناظمة للقنب الطبي والصناعي ستشكّل قبل نهاية هذا الشهر واليوم انتهينا من فرز الأسماء".
ختم هاني: "القانون يُحوّل زراعة القنب لتكون شرعية ومفيدة للمزارعين وللإقتصاد ونتأمّل أن ننتقل إلى مرحلة تعافٍ في
لبنان
واستقرار".
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