الحاج: لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "لا أحد من الأطراف مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها ومارسها على الأرض وهو ، ومن سيقف في وجه الحزب إذا حاول استخدام سلاحه في الداخل، ليس باقي اللبنانيين، بل القوى الشرعية المسـ.ـلحة المولجة حماية اللبنانيين".

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