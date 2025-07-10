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لبنان

الحاج: لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها

Lebanon 24
10-07-2025 | 16:54
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كتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة "أكس": "لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها ومارسها على الأرض وهو حزب الله، ومن سيقف في وجه الحزب إذا حاول استخدام سلاحه في الداخل، ليس باقي اللبنانيين، بل القوى الشرعية المسـ.ـلحة المولجة حماية اللبنانيين".
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