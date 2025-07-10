لبنان يطالب أوروبا بمبادرة شاملة لدعم الجيش

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يواصل طلب المساعدة لاستعادة كامل أراضيه وبسط سيادته عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم وتزويده بالوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.بدا لافتاً الحضور أمس في المشهد اللبناني عبر لقاء واسع في بين رئيس الجمهورية ووفد وسفراء . وفي كلمته أمام الوفد، طالب الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة عليها، بما يشمل كل المناطق من دون استثناء، وذلك عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، بما يملكه من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وتزويده بكل الوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.وحذّر من أن "غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يرغب به أحد من شركائنا أو من الأسرة الدولية".ودعا الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، وذلك بالتوازي مع مسيرته نحو استعادة سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً. أما على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، فأكد عون أن "قانون هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة داخل مجلس النواب، ونأمل بأن يتم إقراره سريعًا مع نهاية الشهر الحالي. كذلك، نعمل ضمن مجموعة مركزة ورفيعة المستوى على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، كجزء من خطة متكاملة للإنقاذ المالي".وفيما دعا الرئيس عون، الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، زار رئيس الحكومة نواف سلام قصر ، حيث تم البحث في كافة بنود جدول أعمال جلسة التي ستُعقد اليوم في قصر بعبدا.وفي ما يخص السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، قال عون: "لبنان لا يزال بانتظار تطبيق المبادرة التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا سيما لجهة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ومتابعة تنفيذ مقررات هذه المبادرة بما يحفظ أمن المخيمات والجوار".ومن جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وول، إلى "تفاعل مع الأهداف التي وضعها الرئيس عون، والكلام الطموح الذي عبّر عنه في خطاب القسم، وشكّل أساساً للبنان في السنوات المقبلة"، مؤكدة " الاتحاد الأوروبي الحضور الفاعل في هذا البلد". وشدّد السفراء الأوروبيون في مداخلاتهم على "تطابق وجهات نظر بلدانهم مع ما طرحه الرئيس عون بشأن السوريين"، مؤكدين أنهم "بدأوا فعليا باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه".